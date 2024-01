Janusz Żmurkiewicz: Czas powiedzieć pas, pójdę na długi urlop

Janusz Żmurkiewicz zwołał we wtorek 16 stycznia konferencję w sprawie swoich planów związanych z wyborami samorządowymi. - Czas powiedzieć pas, czas powiedzieć dosyć - oznajmił odnosząc się do swojej 22-letniej pracy w świnoujskim samorządzie. Żmurkiewicz podkreślił, że do decyzji skłoniły go trzy najbliższe kobiety: żona, córka i wnuczka. - Rok, który minął był dla mnie trudny z uwagi na zdrowie. Przeszedłem zawał, przeszedłem ciężką operację, a to, że nie byłem na długim zwolnieniu - byłem na nim tylko 2 tygodnie - było moją decyzją, bo uważałem, że muszę być w pracy - powiedział. Prezydent podkreślił, że teraz chce poświęcić więcej czasu najbliższym. - Po 7 kwietnia zamierzam się udać na długi urlop - dodał. To jednak nie oznacza, że Żmurkiewicz kończy swoją karierę samorządową.

Obecny na konferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz ogłosił, że Janusz Żmurkiewicz będzie liderem listy KO do sejmiku województwa. - I pewnym punktem naszej drużyny, trudno będzie naszym rywalom znaleźć osobę z takim dorobkiem i autorytetem, jak pan prezydent - powiedział marszałek. - Mimo że pochodzimy z różnych rodzin politycznych, zawsze znajdowaliśmy język porozumienia dla Świnoujścia - podkreślił.