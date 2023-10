Halo! Jest ktoś na placu budowy Mediateki na Prawobrzeżu? Miasto popędza wykonawcę

Wykonawca inwestycji ma kłopoty, co widać na placu budowy przy ul. Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej w Szczecinie. Na razie nie ma jednak mowy o zerwaniu umowy.

- Z uwagi na problemy zgłaszane przez wykonawcę dotyczące jego firmy, tempo robót budowlanych znacznie zwolniło, a liczba pracowników w niektórych dniach jest minimalna. Taki obrót sprawy nie jest dla Miasta satysfakcjonujący. Miasto liczy na szybkie wyjaśnianie sytuacji wewnętrznej wykonawcy - informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. Plac budowy został przekazany w styczniu 2022 roku, jak zapewniali wówczas urzędnicy, prace miały potrwać około półtora roku. Latem tego roku, były podane nowe terminy: zgłoszenie inwestycji do odbioru do 28 lutego 2024 roku, a zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania budynku: 13 kwietnia 2024 roku. Wykonawcą inwestycji jest spółka HD Construction, która wyceniła swoje usługi na prawie 28,5 mln złotych. Co to za inwestycja?

Budynek Mediateki ma łączyć w sobie wiele funkcji, w tym multimedialne, widowiskowe, lokalnego centrum kultury i aktywności mieszkańców. Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie składała się z trzech połączonych ze sobą segmentów, o projektowanej powierzchni użytkowej 2 000 metrów kwadratowych.

Budynek czytelni ("A"), którego podstawową funkcją będzie funkcja wypożyczalni zbiorów, oferuje również m.in. przestrzenie dla dzieci, do pracy indywidualnej i w grupach czy strefy odpoczynku przy książce lub gazecie. Przewidziano również miejsce do spotkań lub pracy przy stolikach na parterze oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to także strefa przeznaczona dla rodziców czekających na swoje dzieci, które odwiedzają bibliotekę. W tym miejscu zaplanowano również stanowiska komputerowe, odsłuchu oraz miejsca do pracy dla osób ze specjalnymi wymaganiami. Z górnej kondygnacji zaplanowano wejście na otwarty taras znajdujący się nad holem wejściowym. Taras będzie pełnił również funkcję zewnętrznej sceny z miejscem przeznaczonym na widownię lub np. forum do spotkań czy organizowania kameralnych wydarzeń plenerowych.

W najmniejszej części budynku ("B") znajdzie się m.in. zaplecze sanitarne i szatniowe, niewielka sala projekcyjna oraz sale multimedialne do gry na konsolach i sale muzyczne do gry na instrumentach. W tej części umiejscowiona zostanie także część administracyjna obiektu. Na paterze zaprojektowano przestrzeń na lokal użytkowy mogący pełnić np. funkcję kawiarni.

W części "C" obiektu zaprojektowano salę spotkań na blisko 200 osób. Będzie się ona składać z kaskadowej widowni z fotelami zamontowanymi na stałe oraz z płaskiej części mogącej pełnić funkcję sceny. Sala widowiskowa może działać jako duża otwarta przestrzeń, ale zaprojektowano tam także możliwość podzielenia sali za pomocą systemowej, akustycznej ściany mobilnej. Sala widowiskowa zostanie wyposażona w system profesjonalnego nagłośnienia oraz podstawowej techniki scenicznej, co umożliwi organizację koncertów i przedstawień estradowych.

W sąsiedztwie budynku zaplanowano część parkową, dającą możliwość wypoczynku lub rekreacji oraz części z nasadzeniami drzew, oraz ławkami. Ponadto, nieopodal tej części umiejscowiony zostanie parking przeznaczony dla użytkowników obiektu. Do tematu jeszcze wrócimy.

Lucyna Nenow - powyborcza Konferencja PiS