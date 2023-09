Gumieńce. Zatory przed sygnalizacją denerwują zmotoryzowanych. GDDKiA apeluje o zmiany

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina proponuje zaczekać, aż sytuacja unormuje się po otwarciu obwodnicy Warzymic i Przecławia.

- Pierwsze dni po otwarciu jakiejś drogi, węzła czy nowego szlaku komunikacyjnego to obserwacja sytuacji na miejscu. Dopiero potem ewentualne korekty czy zmiany. Ćwiczyliśmy to za każdym razem i zawsze na początku jest mnóstwo uwag, a po tygodniu dwóch, większych problemów nie ma. Ćwiczyliśmy to z Trasą Średnicową, ćwiczyliśmy to z Węzłem Podjuchy czy z Węzłem Łękno - komentuje Piotr Krzystek.