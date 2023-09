Fikając między książkami - podsumowujemy letni festiwal literatury w Szczecinie

- Wydałoby się, że rymowanie jest proste, ale żeby stworzyć taką historię potrzeba czasu. Wbrew pozorom i „Charcie harce” i „Syjamy mamy” szlifowałam trochę, tekst przeszedł przez redakcję. Trzeba dużo czytać na głos i zobaczyć jak tekst płynie, czy jest dobry rytm, to są ważne aspekty… Chciałam pójść w absurd. W nieoczywiste skojarzenia np. że „pięć chartów w ogrodzie liże kota po brodzie. To są teksty szalone, ale przecież język jest po to, żeby się nim bawić - dzięki temu się rozwija. Poza tym małe dzieci lubią krótkie, rymowane teksty, które dobrze wpadają w ucho i niekoniecznie muszą to być proste (oczywiste) skojarzenia. Rymowanki rozwijają słownictwo, a absurdalne zestawienia pobudzają wyobraźnię – podkreśliła Marta Lipczyńska-Gil.

Kiedy usłyszałam ten cytat, śmiech pomieszany z ironią rozbrzmiał w tle, jednak mimo to wszystko wokół pozostało w bezruchu. Letnie lipcowe popołudnie przeniosło książki w zupełnie inny wymiar odbioru, bo już nie bawiły się dzieci, ale dorośli. Było spokojniej i ciszej, a akcent był przeniesiony na zupełnie inne znaczenie Fikuśnego Festiwalu, bo ma on też rozbudzać ciekawość, by smakować literaturę.

Dorosłym też można czytać

Wzięłam udział w większości spotkań i mogę powiedzieć, ze Fikuśny Festiwal to energia, to ludzie, to spotkania, to dobra zabawa, to fajne miejsce, a szczególnie miejsce, do którego niejeden uczestnik czy uczestniczka powrócą, bo zarówno dzieci, jak i dorośli wspominają to wydarzenie jako ciekawe, pomysłowe oraz przesiąknięte zabawą, radością i uśmiechem. Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszym świecie, gdzie media społecznościowe, zabawki, kolorowe filmy i bajki sprawiają, że literatura wydaje się nudna i podobne wydarzenia powinny przejść bez echa, to jednak Fikuśny Festiwal na każdym kroku podkreśla, że jest inaczej.

- Dorośli też lubią, kiedy się im czyta. Tylko mało kto próbuje czytać dorosłym. Dlaczego, to ja naprawdę nie mam pojęcia – podkreśla Daniel de Latour.

Gośćmi drugiej edycji Festiwalu byli: Wojciech Widłak, Kinga Konieczny, Zofia Stanecka, Piotr Socha, Marcin Szczygielski, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Inga Iwasiów, Joanna Rusinek, Radek Rak, Daniel de Latour, Joanna Olech, Marta Lipczyńska-Gil, Nika Jaworowska-Duchlińska, Boguś Janiszewski, Tomasz Samojlik, Nina Igielska, Agata Romaniuk i Emilia Dziubak.