Turnieje, liga, kadra i promocja książki. Duże wydarzenia we Floating Arenie

Wyjątkowym wydarzeniem będzie spotkanie byłych waterpolistów Arkonii, którzy wezmą udział w prezentacji książki o piłce wodnej w Polsce „Z ręki do ręki. Historia waterpolo” (autorstwa Marka Kondraciuka i Edwarda Samoraja).

- Zaproszenia zostały wysłane do ponad 80 osób, a już swój udział potwierdziło 60 – mówi Andrzej Zabdyr z Arkonii Waterpolo Szczecin. - Czeka nas spotkanie po latach, które powinno się rozpocząć ok. godz. 16 we Floating Arenie.

Obiekt będzie też areną ligowej rywalizacji seniorów oraz turnieju międzynarodowego juniorów młodszych. Seniorzy Arkonii w sobotę o 14.30 podejmą Neptun Łódź, a w niedzielę o 12.40 Politechnikę Łódzką. Nasz zespół w ekstraklasie zajmuje obecnie 6. pozycję i zmierzy się z sąsiadami.

W sobotę o godz. 8 rozpoczną się turnieje dla juniorów młodszych Decathlon Cup (rocznik 2009 i młodsi) oraz dla dzieci (2012 i młodsi). Pierwszy z udziałem 8 zespołów – m.in. z Warszawy, Bytomia, Łodzi czy Ukrainy. Gospodarzem będą arkończycy prowadzeni przez trenera Mariusza Staweckiego. Nasz zespół rok temu został mistrzem Polski młodzików do lat 13, a teraz rywalizuje w starszej kategorii i głównym założeniem jest awans do Olimpiady Młodzieży i walka w niej o złoto. Arkonia jest na dobrej drodze, bo pierwszy turniej wygrała z kompletem zwycięstw. W turnieju dla dzieciaków – Splashball - też ma zagrać 8 ekip, ale przede wszystkim tu liczy się zabawa i doskonalenie umiejętności. Juniorzy będą walczyć w sobotę i niedzielę (finał ok. 16.30), a dzieci zakończą rywalizację w sobotę ok. 17.30.