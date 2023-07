20 lat Sylwii Majdan na rynku. Bezpretensjonalnie o modzie, kobietach, biznesie i… jeansach

Modowa ambasadorka Szczecina, Sylwia Majdan, obchodzi w tym roku 20-lecie swojej marki. To doskonała okazja, by porozmawiać o zmianach i perspektywie, jaką dają dwie dekady w branży. Przez te lata ubierała rzeszę artystek, celebrytek, modelek, kobiet sukcesu z całej Polski, które łączy… kobiecość. Cecha, która bije od projektantki i łączy kolekcje sygnowane jej nazwiskiem.

Dwadzieścia lat w tym biznesie to spora przestrzeń na rozmyślania i podsumowania. Moda w tym czasie zatoczyła pewnie niejedno koło. Jest coś, co dziś powiedziałabyś tamtej Sylwii sprzed lat, żeby zrobiła inaczej? - „Ufaj swojej intuicji, idź tą drogą, nie poddawaj się i działaj!”. Bo wszystko, co wydarzyło się po drodze doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz i jestem szczęśliwa. Ten jubileusz bardzo mnie wzruszył. Mimo skromności i pokory, które naprawdę w sobie mam, czuję, że to duże osiągnięcie i tulę się dziś mocno. Czy w świecie mody, będąc projektantką „dojrzewa” się do czegoś? - Moim zdaniem tak. Każdy projektant ma swoją unikalną tożsamość. Jego kolekcje zwykle są spójne, podobne. Oczywiście styl ewoluuje i się zmienia, codziennie doświadczamy czegoś nowego, spotykamy różnych ludzi. Ja czuję się cały czas w procesie zmian. Na moje pierwsze kolekcje patrzę z sentymentem, ale porównując je z dzisiejszymi widzę właśnie tę dojrzałość i różnicę. Okrągły jubileusz projektantka uczciła wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, partnerami oraz zaproszonymi gośćmi na początku lata, podczas hucznego przyjęcia na dziedzińcu nowej kamienicy przy ul. Kurkowej w Szczecinie. fot. Kara Tarnawska @karolina.kara.t Znajdujesz dziś w branży coś fajnego, czego nie było tę dekadę czy dwie temu?

- Dziś, dzięki mediom społecznościowym mogę być bliżej moich odbiorców na co dzień i bardzo mi się podoba. Mogę pokazać proces projektowania i szycia, zajrzeć do mojej pracowni. Bardzo cenię sobie tę transparentność.

Te media podbijają też niechlubny trend fast fashion. Szczególnie wśród młodych dziewczyn trafia to na podatny grunt. Biznesowo potęguje to pewnie konkurencje i psuje rynek. Biorąc pod uwagę etykę, znani z zasięgami, powinni edukować w tym temacie? - To duża siła i tak jak wspomniałaś odpowiedzialność. Nasze treści odbierane są przez tysiące ludzi, mają wpływ. Uważam, że każdy ponosi odpowiedzialność za swoje słowa. Traktuję media społecznościowe jako narzędzie do kontaktu i nigdy nie dyskwalifikuję innych. Wręcz przeciwnie, staram się wspierać i mówić o tym, że np. modowe kolaboracje to fajne pomysły. Taka współpraca Nike i Tiffany wyszła cudnie! Sama marzę o tym, żeby zrobić kiedyś kolekcję z kimś większym. Wszyscy poruszamy się na jednym rynku, jest tam dużo miejsca i każdy może zająć swoje.

Nawet osoby, które niewiele mają z modą wspólnego? - Każdy może robić co chce, jeśli daje mu to radość i szczęście. Jeżeli nie krzywdzi tym nikogo, to dlaczego nie? Uważam, że można być aktorem bez ukończenia szkoły aktorskiej, być projektantem bez ASP. Ważne, żeby działać w zgodzie ze sobą i światem. Gdybyś więc mogła zaprosić do współpracy dowolną artystkę. Którą z kobiet byś wybrała? - Jest ich tak wiele! Uwielbiam urodę i styl Magdaleny Mołek, Danuty Stenki, Angeliny Jolie, Charlize Theron, Monici Bellucci, Beyonce. Lista jest długa. Ale dla mnie każda kobieta, którą ubieram jest wyjątkowa i tak sam ważna. A jak to jest ze stylizowaniem samej siebie? Co nosi Sylwia Majdan poza Sylwią Majdan? - Naprawdę szczerze kocham swoją markę. Za jakość, za fasony, które pozwalają czuć się w nich dobrze, za różnorodność. Sama również chodzę w swoich projektach choć oczywiście kupuję też ubrania innych marek. Całym sercem wspieram polskich projektantów i ogólnie polskie marki, bo wiem, jak trudno jest prowadzić własny biznes. Cenię bardzo kreacje Gosi Baczyńskiej, obserwuję Roberta Kupisza, Łukasza Jemioła. Wiesz, nie chciałabym nikogo pominąć, bo każdy z nas ma swojego klienta, swoją przestrzeń i pracuje ciężko na swoje nazwisko. Ale np. jeansy kupuję zawsze w Berlinie, bo tam odpowiadają mi bardziej fasony.

O ten Berlin miałam cię właśnie zapytać. Bo jeszcze częściej niż w naszej stolicy bywasz w stolicy Niemiec. Modowo to chyba inny świat niż szczecińskie ulice? Jest coś, co byś stamtąd przeniosła na nasze podwórko? - Kocham Berlin, bywam w nim bardzo często, ponieważ mam tam dużo klientów indywidualnych. To moje miasto inspiracji. Wpadam tam czasem na kawę do mojej ulubionej kawiarni i potrafię cały dzień obserwować ludzi na ulicy. Uwielbiam tę różnorodność kultur i ubioru. W Szczecinie ludzie stawiają przede wszystkim na wygodę, mało u nas “kolorowych ptaków”. To co poradziłaś kobietom, które nie mają ogromnych budżetów, a chcą wyglądać dobrze? - W mojej szafie nie może zabraknąć dobrze skrojonych jeansów, białego t-shirtu, białej lub błękitnej koszuli oraz marynarki. Uważam to za „must have” każdej kobiety. Z takiego zestawu jesteśmy w stanie skomponować kilka naprawdę fajnych stylizacji za nieduże pieniądze.

Jeżeli więc miałabym kupić jedną rzecz od projektanta, to? - Ja postawiłabym na dobre jeansy. A sama ulegasz trendom? - Nie. Zawsze szłam swoją drogą. 20 lat na rynku nauczyło mnie, że warto się trzymać swojego modowego DNA i być wyjątkowym. Nie można być kimś kim się nie jest, bo klient to szybko zweryfikuje. Moje media społecznościowe, moje Atelier, kolekcje to po prostu ja, nigdy nie udawałam. Podczas wydarzenia zorganizowano m.in. koncert Gosi Romanowskiej, wspomnienia z udziałem przyjaciół Sylwii oraz pokaz mody nowej kolekcji. fot. Kara Tarnawska @karolina.kara.t Skoro nie trendy to może pokusy?

- Dla mnie pokusy to słodycze. Od 9 tygodni jestem bez cukru i póki co daję radę! (rozmawiamy w połowie czerwca, mamy nadzieję, że Sylwia wciąż się trzyma, przyp. red.). Jestem bardzo konsekwentna w życiu, jak sobie coś postanowię to będę się tego trzymać. Systematyczna praca, jasny cel i realizacja. Tak działam. Nie wyznaję zasady „po trupach do celu”, bo nigdy nie chcę nikogo skrzywdzić.

Twoje filmiki z Atelier potwierdzają to, co powiedziała w jednym z wywiadów twoja asystentka. Że panuje u was zdrowa, rodzinna atmosfera. Zdradzisz, jak zachowujesz te proporcje, żeby jednak biznes „się kręcił”? - Pamiętam jak kilkanaście lat temu nie miałam swojej pracowni i pojechałam do szwalni, gdzie pracowało prawie 70 pracowników. Siedzieli jeden za drugim, żeby maksymalnie skupić się na pracy. To była robota na akord, każdy przy swojej maszynie, bez kontaktu z innymi. Weszłam tam jako młoda dziewczyna i wtedy zamarzyłam, by stworzyć własną produkcję, ale nie taką i nie w takiej atmosferze. Bywało to czasem wykorzystywane przez osoby, z którymi współpracowałam, ale z każdej takiej sytuacji wyciągnęłam lekcje. Zespół, który dziś mam to moja rodzina. Spędzam tu więcej czasu niż w domu. Wiem, jak ważna jest dobra energia w pracy i wzajemny szacunek.

Czy więc Sylwia Majda daje sobie kiedyś upust od bycia tą zbalansowaną kobietą? - Głupio się przyznać, ale czasem naprawdę lubię siarczyście coś opowiedzieć, czego świadkami są jednak tylko moi najbliżsi. Zdarza mi się puścić hamulce i np. na wakacjach bywa, że tańczę na stole (śmiech). Tańczysz świetnie, bo widziałam na twoim jubileuszu. Ostatnie pytanie: skąd masz na to wszystko, co robisz energię? Poza pracą to przecież macierzyństwo, projekty charytatywne, sport, podróże, tzw. „bywanie”?

- Sama chciałabym wiedzieć. Od zawsze byłam taka nakręcona. Chodzę późno spać i wstaję wcześnie, by mieć też czas tylko dla siebie. Chcę być super mamą, partnerką, córką, przyjaciółką, a wiem, że czasem tak się nie da! Dlatego tak ważne jest dla mnie znajdywanie chwili dla siebie. Lubię siebie i ten czas sama ze sobą. Poświęcam sobie uwagę, by czuć się dobrze i to procentuje. No i stale czegoś poszukuję w życiu, cały czas chcę więcej więc stawiam przed sobą nowe wyzwania.

