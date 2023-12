Zamek Książąt Pomorskich zaprasza dzieci na ferie zimowe

Ferie w Zamku to okazja, aby w aktywny i twórczy sposób poznać atmosferę i historię tego miejsca, wyrastając tym samym na prawdziwych znawców i miłośników Szczecina. Podczas twórczych zajęć uczestnicy przeniosą się w świat zamkowych tajemnic i historii. Punktem wyjścia i inspiracją będzie życie codzienne w latach świetności szczecińskiego zamku oraz rzemiosło i sztuka XVI i XVII w. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił np. w ceramice, wiklinie czy filcowaniu, a także w takich dziedzinach sztuki, jak malarstwo i teatr.

Gryf-Ekspress: Pociąg do historii - podczas ferii Zamek zaprasza dzieci do podróży w czasie. Każdy dzień tygodnia poświęcony będzie innemu stuleciu, osobie i zamkowemu obiektowi. Czas ekspedycji: ok. 500 lat, czasy panowania Gryfitów. Przebieg trasy i kolejne stacje różne w kolejne dni:

Poniedziałek: "Biskup i piraci - XII w.

Wtorek: "Tajemniczy kościół" - XIV w.

Środa: "Złamane serce księcia" - XV w.

Czwartek: "Konstruktor i kiełbasa" - XVI w.

Piątek: "Klątwa czarownicy" - XVII w.

15-19 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12:45,

22-26 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12:45.