Fabryka Wody w Szczecinie ma ruszyć w marcu, a nadal szuka pracowników

Otwarcie parku wodnego Fabryka Wody zapowiadane jest od miesięcy. I choć inwestycja jest opóźniona o co najmniej pół roku, wygląda na to, że otwarcia możemy się spodziewać do końca marca.

- Termin otwarcia Fabryki Wody nie został jeszcze wyznaczony, jest on uzależniony od otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz od skompletowania pełnej kadry niezbędnej do obsługi obiektu - odpowiada na pytania „Głosu” Piotr Zieliński z Fabryki Wody. Dodaje jednak, że otwarcie aquaparku powinno odbyć się jeszcze w I kwartale 2024 roku.

- Planujemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie do końca stycznia 2024 roku - precyzuje Zieliński.

Choć inwestycja jest już prawie gotowa i wyposażona, to od kilku miesięcy trwają odbiory obiektów i instalacji.