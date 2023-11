Emocje do ostatniej minuty. Futsal Szczecin zatrzymał lidera tabeli. ZDJĘCIA

Ostatnie trzy kolejki Futsal Szczecin to remis 1:1 z KS Gniezno, porażka 2:11 z Futsalem Świecie i zeszłotygodniowa pauza z uwagi na przełożone spotkanie. W 9. kolejce do hali przy ul. Twardowskiego miał zawitać lider I ligi - Red Devils Chojnice. Szczeciński obiekt goście opuszczali już jako wiceliderzy.

W zespole ze Szczecina mógł już zagrać kontuzjowany ostatnio Karol Ława. Jak wielkie jest to zawsze wzmocnienie, pokazał właśnie mecz z Red Devils. Szczecinianie postawili liderowi tabeli twarde warunki. Na tyle, że przyjezdni do przerwy nie zdołali pokonać Radosława Janukiewicza. Gospodarze świetnie otworzyli drugą połowę. Po dwóch trafieniach Dmytro Rybitskiego prowadzili 2:0 i zanosiło się na małą niespodziankę. Niestety, chwila dekoncentracji i lider szybko wyrównał.

Szczecinie po raz kolejny postraszyli faworyta, gdy do siatki trafił z rzutu wolnego Ława i zrobiło się 3:2. Ekipa z Chojnic nie zrezygnowała i najpierw trafiła na 3:3, a następnie na 4:3. Futsal Szczecin postawił wszystko na jedną kartę, ale musiał też uważać w obronie. Na wysokości zadanie stanął Radosław Janukiewicz, który obronił przedłużony rzut karny i wlał w serca kibiców nadzieję. Ostatnie chwile pojedynku to już gra gospodarzy z lotym bramkarzem, co ostatecznie się opłaciło. Szczecinianie wywalczyli rzut karny, do którego podszedł Ława. Noga mu nie zadrażała i w ostatniej minucie doprowadził do remisu 4:4. Podział punktów sprawił, że goście stracili fotel lidera na rzecz Futsal Świecie. Zespół trenera Smirnova jest na 6. miejscu w tabeli.

Futsal Szczecin - Red Devils Chojnice 4:4 (0:0)

Bramki dla Futsal: Ława 2, Dmytro Rybicki 2.

Futsal: Janukiewicz, Kęmpiński - Kubicki, Pankratii, Rybicki, Kushnir, Krutin, Gepert, Maćkiewicz, Ława, Bakiszau, Sobinek.