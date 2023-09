Edukacyjna część szczecińskiego aquaparku gotowa, ale na otwarcie poczekamy

Fabryka Wody pochwaliła się dzisiaj, że Centrum Edukacyjne Fabryki Wody jest gotowe. Ale co najmniej potrzeba jeszcze tygodni, aby zostało otwarte dla zwiedzających. Podobnie jak cześć wodna.

- Centrum edukacyjne Fabryki Wody gotowe -wyjaśnia Piotr Zieliński z Fabryki Wody, miejskiej spółki odpowiedzianej za powstanie aquaparku o tej samej nazwie. Centrum edukacyjne to jedna z dwóch część szczecińskiego aquaparku, który ma zostać otwarty w nieznanym nikomu terminie. Jest opóźniony już prawie o rok. - Skąd się wzięła woda na ziemi, jaki miała wpływ na rozwój cywilizacji człowieka, jak zatopić łódź podwodną albo jak powstają chmury - takich i wielu innych ciekawych i inspirujących do pogłębiania wiedzy rzeczy, dowiedzieć się będzie można w Centrum Edukacyjnym Fabryki Wody. Zakończył się jeden z etapów inwestycji. Edukatorium Fabryki Wody jest gotowe. Protokół odbioru końcowego to ważny dokument dla wykonawcy jak i inwestora. Oznacza on, że wielotygodniowy trud związany z realizacją danego projektu dobiegł końca. Tak jest w przypadku wystawy, która powstała jako istotny element składowy Fabryki Wody. Centrum Edukacyjne Fabryki Wody jest zatem gotowe - chwali się Zieliński.

Ale dla mieszkańców nie ma to na razie większego znaczenia, bo obiekt i tak nie będzie jeszcze otwarty. Teraz musi być testowany. - Choć dokumenty są podpisane i formalnie edukatorium jest gotowe, to przed nami jednak jeszcze dużo pracy. Centrum Edukacyjne składa się z wielu elementów. W sześciu blokach tematycznych: Kosmos, Klimat, Ocean, Człowiek, Cywilizacja Wody, Hydroinżynieria; znajdują manualne i multimedialne wystawy. Do momentu otwarcia przejdą teraz intensywny etap testowania. Sprawdzimy ich wytrzymałość i podatność na uszkodzenia, tak aby mieć pewność, że w dobrym stanie będą działać przez długi czas. Temu służyć będą próby z udziałem grup testowych, które będą prowadzone przez najbliższe tygodnie. To jednak nie wszystko. Czas, który pozostał do otwarcia całego kompleksu pozwoli nam przygotować kilka dodatkowych atrakcji, które zobaczyć będzie można w centrum- dodaje Zieliński.

Według Fabryki Wody w Centrum Edukacyjnym będzie tak: - Każdy odbędzie niesamowitą podróż poprzez kosmos, historię ludzkości oraz do głębin mórz i oceanów. Motywem przewodnim centrum jest woda. To właśnie w tym miejscu, zwiedzający niezależnie od wieku, będą się uczyć o tym niewątpliwie najcenniejszym związku chemicznym i to od samych początków kształtowania się życia na Ziemi aż po rozwój naszej cywilizacji. Centrum Edukacyjne to sześć bloków tematycznych, zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku B – Kosmos, Klimat, Ocean, Człowiek, Cywilizacja wody, Hydroinżynieria. Zagadnienia dotyczące wody, będą tutaj przedstawiane w ujęciu ujęciu fizyki, matematyki, geografii, biologii, chemii, humanizmu i historii. Centralną częścią Centrum Edukacyjnego będzie atrium, czyli przestrzeń wypoczynkowa, którą będzie można przekształcić w miejsce organizacji pokazów naukowych lub eventów. Jego cechą charakterystyczną jest znajdujący się w nim podwieszony model cząsteczki wody. Są to trzy ogromne stalowe kule, pokryte napinaną membraną, które towarzyszą zwiedzającym podczas przemieszczenia się spiralną klatką schodową edukatorium tzw. „wirem wiedzy”. W największej z kul ulokowana została sala audytoryjna na 49 osób. Odkrywanie fascynującego świata nauki o wodzie uzupełnią dodatkowe atrakcje. W połowie ścieżki zwiedzenia (w bloku „Człowiek”) zwiedzający trafią do sali wypoczynkowej tzw. „Pijalni Wody”, gdzie będzie się można wyciszyć, odpocząć i zregenerować siły przed dalszym zwiedzaniem. Dostępne będą laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt i umożliwiające prowadzenie urozmaiconych zajęć dla uczniów zarówno w trakcie godzin lekcyjnych, jak i poza nimi. W strefie wystaw czasowych prezentowane będą dodatkowe treści, które nie znalazły się na głównej wystawie. Z kolei w strefie „ogródków wodnych” tworzących mały park rozrywki o walorach edukacyjnych, stworzyć będzie można fale, wiry, prądy wodne, tęcze i chmury.

A teraz pora wrócić na ziemię, bo nie wiadomo kiedy aquapark zostanie otwarty. Władze spółki wciąż powtarzają, że trwa rozruch technologiczny. - Rozruch technologiczny Fabryki Wody rozpoczął się w sierpniu br. To skomplikowany i czasochłonny etap inwestycji. Weryfikacja zrealizowanych prac prowadzona jest w każdej części obiektu. Sprawdzana jest szczelność niecek basenowych, poprawność działania instalacji i urządzeń oraz jakoś wykonanych prac. Jak wygląda ten etap inwestycji, można zobaczyć na filmie.

Rozruch technologiczny może potrwać do sześciu miesięcy - dodaje Zieliński. Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.

