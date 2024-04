Tak promuje się Fabryka Wody. Gadżet fajny, ale do czego to służy?

Zwinięta rurka w plastikowym pudełku z logo szczecińskiego aquaparku. Taki nietypowy prezent otrzymał syn jednego z naszych czytelników. Jak mówi porzekadło: darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale...

- Cała rodzina zastanawiała się, do czego to ma służyć. Padła nawet propozycja, że to rurka do oddychania pod powierzchnią wody. Jest podejrzenie, że do picia napojów... - żartuje pan Marian, który skontaktował się z redakcją. - Ale na serio: po co robić mało potrzebne gadżety? Czy nie lepiej kupić praktyczne rzeczy: długopis, notatnik, rozumiem brelok.

Zapytaliśmy przedstawiciela aquaparku, do czego służy wspomniana rurka?