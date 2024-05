Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. Szczeciński Bank cały czas pomaga

Część mam nie może karmić swoich dzieci np. z powodu choroby. Poza tym, kiedy na świat przychodzi wcześniak, organizm kobiet nie jest jeszcze gotowy na przedwczesny proces laktacji, do tego dochodzi stres mamy i często wówczas zdarza się, że kobietom w pierwszych dniach po porodzie brakuje pokarmu. A, jak zapewniają specjaliści, wcześniaki potrzebują naturalnego pokarmu. To ratuje ich zdrowie.

- Dzięki ich chęci dzielenia się swoim pokarmem z innymi dziećmi, mogliśmy do tej pory podać potrzebującym noworodkom ponad 11 tys. litrów kobiecego pokarmu - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa USK2. - Trafia on do dzieci przedwcześnie urodzonych i chorych noworodków, które z różnych względów nie mogą być karmione mlekiem ich mam.

- Wtedy szansą jest mleko z Banku Mleka Kobiecego - twierdzi Bogna Bartkiewicz.

Mleko mamy to najlepszy pokarm dla każdego małego dziecka. Kiedy z różnych powodów młoda mama nie może karmić piersią, może skorzystać z mleka kobiecego od dawczyni. Poza cennymi składnikami odżywczymi mleko kobiece zawiera wiele bardzo wartościowych czynników immunologicznie aktywnych, wspomagających odporność i prawidłowy rozwój karmionego nim dziecka.

Kobiety, które zostały niedawno matkami, same karmią piersią swoje dzieci, są zdrowe i - co ważne - mają nadmiar pokarmu, mogą się zgłosić do Banku Mleka Kobiecego szpitala przy al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie i po przeprowadzonym wywiadzie i odpowiednich badaniach zostać dawczyniami.