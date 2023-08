Dziś pucharowy mecz Portowców z KAA Gent. Czas zacząć poważne europejskie granie

- Oglądałem dużymi fragmentami ostatni mecz ligowy Gent. Widać, że nie jest to zespół, który znajdowałby się poza całkowitym zasięgiem Dumy Pomorza. Szanse na dziś oceniam 60 do 40 na korzyść klubu z Gandawy. Kluczem będzie pierwszy mecz, który rozegramy już w środę. Jeśli unikniemy w nim takich błędów indywidualnych, które przytrafiły się Pogoni rok temu w Kopenhadze, nasze szanse wzrosną. Będzie to też dobry mecz, aby „rozpędzić” Kamila Grosickiego na skrzydle. Oby nasz kapitan poprowadził nas do niespodzianki - mówi Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl.