Kacper Smoliński z Pogoni Szczecin: Nie mam żadnej blokady w głowie przed występem

22-letni Smoliński ostatni raz w PKO Ekstraklasie zagrał we wrześniu 2022. Odnowiła mu się kontuzja kolana i konieczna była kolejna operacja i wielomiesięczna rehabilitacja. Wiosną zaczął grać w rezerwach i trenować z pierwszym zespołem. Tak jest do tej pory.

Przeprowadził Pan rozmowę z trenerem Gustafssonem o jego oczekiwaniach wobec Pana przed takim ponownym powrotem na boisko w pierwszym zespole?

Tak, rozmawiałem i to nie raz, bo trener dużo czasu poświęca na takie indywidualne rozmowy z nami. Trenerowi zależy teraz bym złapał tzw. rytm meczowy poprzez występy w drugim zespole. To mi pozwoli złapać jeszcze lepszą dyspozycję, a później będzie powrót do ekstraklasy. Walczę o to na każdym treningu.

Była okazja, by trener mocniej namieszał w składzie przed rewanżowym spotkaniem z Linfield. Smutno, że szkoleniowiec się na to nie zdecydował?

Każdy zawodnik rezerwowy ma chęć gry, chęć, by na boisku pokazać swoje umiejętności. Skoro nie udało się to z Irlandczykami to pozostaje nadzieja, że taka okazja pojawi się w kolejnych meczach. Liczę na te minuty.