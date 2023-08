Gramy dla Dymka – 9 września wielki mecz charytatywny dla Roberta Dymkowskiego

Trzeźwiński razem z Piotrem Kołackim oraz Maciejem Stolarczykiem zadbają nie tylko o mocne piłkarskie akcenty, ale też o uzupełniające elementy tego wydarzenia.

- Będą również wydarzenia około stadionowe, by ściągnąć jak najwięcej dzieciaków. Oczywiście nam zależy, by ten zastrzyk gotówki był jak największy, ale takie wsparcie mentalne dla Roberta też jest teraz bardzo potrzebne – uważa Trzeźwiński. - Chcemy to dobrze wypromować marketingowo, by wypełnić cały stadion i stąd taki pomysł na mecz z reprezentacją PKO Ekstraklasy. Gdybyśmy zapraszali gwiazdy sprzed 20 lat to może nie przyciągnęliby takiej uwagi, jak zawodnicy obecnie występujący. Chodzi o to, by z każdego klubu przyjechał jeden, może dwóch zawodników. Mamy nadzieję na te największe nazwiska, choć oczywiście bez kadrowiczów. W wielu klubach są piłkarze, którzy w przeszłości grali w Pogoni i też będą chcieli przyjechać. Środowisko potrafi się zjednoczyć w tak trudnej sytuacji, a np. Radek Majdan w Warszawie będzie promował naszą imprezę.