Robert Dymkowski ciężko chory. Legendarny napastnik Pogoni potrzebuje pomocy

To ogromny szok dla wielu sympatyków Pogoni Szczecin. Jeszcze wiosną Robert Dymkowski prowadził zespół seniorek Pogoni (z powodzeniem) i miał szykować się do kolejnego cyklu. Zaskoczeniem było to, że zrezygnował z posady z przyczyn zdrowotnych. Bez konkretów. W poniedziałek na portalu zrzutka.pl Dymkowski rozpoczął zbiórkę pieniędzy na leczenie i życie.

- Jestem osobą z niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Jeszcze kilka miesięcy temu ciężko byłoby mi w to uwierzyć. Choroba odebrała mi siłę rąk. Mięśnie samoistnie zaczęły zanikać. Nie jestem już w stanie samodzielnie ubrać się czy umyć, co dla mnie, jako osoby, która większość życia poświęciła sportowi - piłce nożnej jako zawodnik, trener i działacz jest niezwykle trudne – dodaje.

Robert Dymkowski to wychowanek Gwardii Koszalin, który w 1990 r. przyszedł do Pogoni Szczecin (broniła się przed spadkiem do III ligi). Już w debiucie strzelił dwie bramki Stali Rzeszów. Był napastnikiem Pogoni do końca sezonu 2001/02 z roczną przerwą (1996/97) na występy w PAOK Saloniki. Największe sukcesy to awans do ekstraklasy w 1992 r. i wicemistrzostwo Polski w 2001 r. Szczecińscy kibice śpiewali o nim „Robert Dymkowski najlepszy napastnik Polski”.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do Szczecina i rozpoczął pracę z młodzieżą w akademii Pogoni, był też dyrektorem klubu. Kilka sezonów był też związany z FASE Szczecin, a rok temu objął funkcję trenera kobiecej Pogoni.