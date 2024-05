"Dwunastka" razem z „Blue and Gray Division”. Wielkie sojusznicze ćwiczenia

- Cykl ćwiczeń pk. IMMEDIATE RESPONSE (IR24), SABER STRIKE (SbS24) oraz SWIFT RESPONSE (SR24) wchodzą w skład międzynarodowego ćwiczenia DEFENDER-24. Ponad 1000 polskich i 2000 amerykańskich żołnierzy oraz mnóstwo ciężkiego sprzętu wojskowego, w tym czołgi, wozy bojowe, moździerze, specjalistyczny sprzęt logistyczny i łączności przemieszcza się wzdłuż Polski, aby na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko wykonywać różnorodne zadania w ramach zbliżającego się ćwiczenia "IMMEDIATE RESPONSE-24" - mówi mjr Błażej Łukaszewski z 12 SDZ. - Dla żołnierzy szczecińskiej „Dwunastki” nie jest to pierwszy test współdziałania z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Połączone siły będą razem wykonywać wymagające zadania na terenie drawskiego poligonu, aby sprawdzić poziom swojego wyszkolenia, porównać procedury, a także doskonalić współdziałanie. Zarówno dla jednych, jak i drugich żołnierzy będzie to cenne doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości. Wszystkie epizody ćwiczenia będą realizowane przy wykorzystaniu niezwykle nowoczesnego i precyzyjnego Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki, który stanowi wręcz rewolucję w szkoleniu żołnierzy. System ten pozwala na drobiazgowy wgląd w prowadzone działania ćwiczących jednostek, dostarczając dowódcom liczne informacje w czasie rzeczywistym.