Nasi terytorialsi szkolą specjalsów w trudnej sztuce przetrwania na wrogim terenie [ZDJĘCIA]

- To szkolenie S.E.R.E. albo po prostu SERE to anagram angielskich słów Survival, Evasion, Resistance, Escape Przetrwanie, Unikanie, Opór w niewoli oraz Ucieczka) to działania podejmowane przez żołnierzy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga w przypadku np. personelu latającego - wyjaśnia mł. chor. Przemysław Nadolski, p.o. oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Najbardziej narażonymi na sytuacje wymuszające używanie technik S.E.R.E. są żołnierze jednostek specjalnych, zwiadowczych, piloci, ale także każda osoba, która znajdzie się w zagrożonym rejonie, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny. Jeśli w samym survivalu chodzi tylko o przetrwanie, to w SERE chodzi o przetrwanie na terenie zajętym przez przeciwnika, w nieprzyjaznym otoczeniu, albo nawet w niewoli. Zmęczenie, głód, pragnienie czy rany albo psychologiczne oddziaływanie przeciwnika to elementy mające wielki wpływ na zachowanie każdego człowieka, a żołnierza w szczególności.