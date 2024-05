"Błękitna" świętowała razem z mieszkańcami na festynie [ZDJĘCIA]

Piknik odbył się na strzelnicy Krzekowo. Każdy z gości mógł podziwiać sprzęt wojskowy, a nawet spróbować swoich sił na nowoczesnym symulatorze "Śnieżnik". Najmłodsi mogli wziąć udział w zawodach przygotowanych przez Wojskową Straż Pożarną. To z myślą o dzieciach na strzelnicy pojawiły się dmuchańce, pokazy artystyczne i liczne konkursy przygotowane m.in. przez Klub Wojskowy ze Stargardu oraz Klub 12 BZ z Choszczna. Na łasuchów czekał popcorn i wata cukrowa.

Z okazji święta "Błękitnej" odbyły się zmagania biegowe "3 Mile Dwunastki".

12. Brygada Zmechanizowana powstała w roku 1996, w miejsce 5. pułku zmechanizowanego, na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 51 z dnia 10 kwietnia 1996 roku. Dziedziczy tradycje żołnierzy jednostek piechoty oznaczonych cyfrą "5" oraz żołnierzy 51,52 i 54 pułku piechoty strzelców kresowych, wchodzących w skład 12 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej, okresu międzywojennego, a także tradycje po rozwiązanej w 2006 roku 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej ze Stargardu Szczecińskiego. Doroczne święto 12 BZ obchodzone jest w dniu 15 maja, w celu upamiętnienia powrotu do kraju oddziałów Armii Polskiej we Francji w 1919 roku oraz dla zachowania w pamięci daty 15 maja 1949 roku, kiedy to pododdziały 5.pułku piechoty przybyły i rozpoczęły służbę w garnizonie Szczecin.