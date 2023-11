Dwa lata poślizgu z przebudową ulic na Pomorzanach

- Aktualnie procedowany jest aneks terminowy. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu. Nowy termin to druga połowa 2025 roku - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

"Kolumba nie pęka" czytamy na jednym z miejscowych murali, biorąc jednak przedłużający się remont, trudno uwierzyć, że mieszkańcy tej ulicy są szczęśliwi, skoro koniec remontu oddala się o dwa lata. Pierwotny termin oddania inwestycji, rozpoczętej pod koniec 2021 roku, minął 6 listopada 2023 roku. Wygląda na to, że przebudowa ulicy Kolumba i alei Powstańców Wielkopolskich dołączy do jednej z najdłużej trwających budów w mieście. Prawie pięć lat trwała przebudowa węzła Kijewo, która nie była jednak inwestycją miejską, a Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak prace wyglądają w ocenie TS, które odpowiadają za inwestycję?

- W ramach inwestycji przebudowane zostały ul.: Nabrzeże Wieleckie, Kolumba (od ul. Wyszyńskiego do Dworca PKP), Dworcowa Nowa, w przeważającej części Chmielewskiego, Smolańska oraz w znacznym zakresie nowa pętla tramwajowa wraz z torowiskiem i towarzyszącą infrastrukturą. Na tych odcinkach usunięte zostały napotkane liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym oraz wykonane zostały roboty związane nowym zagospodarowaniem - mówi Kacper Reszczyński. - Do zrobienia pozostały: budowa torowiska (usunięcie kolizji, budowa nowego zagospodarowani terenu) w ul. Nowej, Kolumba (od dworca PKP do ulicy Smolańskiej), al. Powstańców Wlkp., dokończenie i podłączenie nowej pętli.