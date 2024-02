Dramatyczny apel o adopcje zwierząt. Schroniska muszą ograniczyć liczbę psów

Obok Świdwina jeszcze dziewięć innych gmin, między innymi Rąbino i Sławoborze, znalazło się w równie podbramkowej sytuacji. To gminy, którym schronisko w Choszcznie wypowiedziało umowy (czas wypowiedzenia to trzy miesiące).

- To schronisko stare, budowane 14 lat temu, dostosowane do ówczesnych wymogów. Stajemy na głowie, dostawiamy nowe boksy, ale to nie wystarczy. Kilka gmin ubłagało nas, dosłownie płakali do słuchawek, i na razie nie rozwiązaliśmy wszystkich umów, które planowaliśmy - przyznaje Law-renz.