Do polskich portów musi wejść synergia. Tylko współdziałanie pokaże potęgę

Jednak aby tak było, potrzebna jest jeszcze większa współpraca między Świnoujściem, Szczecinem, Gdynią, Gdańskiem i Elblągiem.

Słowem kluczem do sukcesu jest synergia. Czyli wspólne działanie potęgujące efekt. To właśnie taki stan jest kluczowy dla dalszego rozwoju gospodarki morskiej. Potwierdzają to zarówno rozwój infrastruktury, jak i statystyki.

- 2022 rok był kolejnym rekordowym rokiem dla polskich portów morskich. Wyniki przeładunkowe jasno pokazują, w jak dobrej kondycji znajdują się polskie porty. Jestem przekonany, że na te sukcesy wpływ mają również zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju tego sektora i zwiększenia możliwości przeładunkowych - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście te tezy podpiera liczbami.