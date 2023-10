DK Słowianin po remoncie otwiera nowe pracownie artystyczne

Po długim okresie prac remontowych i modernizacji, Dom Kultury "Słowianin" powraca odnowiony, pełen energii i gotowy do zaprezentowania całej gamy fascynujących możliwości twórczych dla mieszkańców.

DK Słowianin wraca na scenę z nowymi i ulepszonymi pracowniami oraz atrakcjami, które zaspokoją apetyt na kulturę, sztukę i edukację. Grupa wokalna (od 15. roku życia) - Dom Kultury Słowianin zaprasza miłośników muzyki i śpiewu, do rozwijania swoich umiejętności w przyjaznym i inspirującym środowisku. Podczas tych zajęć uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję pracować nad poprawą swojego głosu, techniką wokalną i interpretacją utworów muzycznych pod czujnym okiem Patryka Adamkiewicza, uzdolnionego i doświadczonego tenora. Zajęcia przygotowane zarówno dla doświadczonych wokalistów, a także doskonała okazja, by odkryć swój potencjał.

Spotkanie organizacyjne: 28.10.2023 r. (sobota) o godz. 10:30. Grupa gitary (od 7. roku życia) - zajęcia gry na gitarze to doskonała okazja dla osób, które szukają swojej ścieżki na wyrażenie siebie poprzez muzykę. Nauka gry na gitarze to poznawanie akordów, nauka techniki i chwytów, ale nie tylko. To kształtowanie wrażliwości muzycznej i uważności. Bez względu na wiek czy poziom zaawansowania, gra na gitarze stanowi nie tylko wyzwanie, ale także źródło wielkiej radości i kreatywności. Zajęcia poprowadzi Waldemar Baranowski, uznany - muzyk, kompozytor, gitarzysta, nauczyciel. Współzałożyciel zespołu "After Blues", działającego nieprzerwanie od ponad 40. lat.

Spotkanie organizacyjne: 28.10.2023 r. (sobota) o godz. 11:00.

Grupa senioralna "Nitka" - zajęcia plastyczne dla seniorów to inspirujące spotkania, podczas których nasi nieodwracalnie dojrzali uczestnicy mają możliwość wyrażania swojej kreatywności i rozwijania umiejętności artystycznych. W atmosferze przyjaznej i wspierającej, seniorzy mogą eksperymentować z różnymi technikami malarskimi, rzeźbić, tworzyć biżuterię, a także realizować własne projekty artystyczne. To nie tylko okazja do tworzenia pięknych dzieł sztuki, ale także doskonały sposób na integrację społeczności seniorów i budowanie silnych więzi międzyludzkich, a prace manualne stanowią doskonały trening dłoni.

Grupa młodzieżowa (od 15. do 19. roku życia) - zajęcia, na których uczestnicy poznają różne techniki pracy aktorskiej, reżyserskiej, pedagogiczno-teatralnej. Przez cały okres spotkań będą dążyć do powstania spektaklu, którego pokaz planowany jest w czerwcu 2024 roku. Grupę prowadzić będzie pedagożka teatralna Marta Gosecka we współpracy z aktorami Teatru Współczesnego.

Pierwsze spotkanie zapoznawcze 8 listopada o godz. 17:00. Grupa fotograficzna (od 15. roku życia) - dzięki zajęciom z fotografii marzenie o uchwyceniu najpiękniejszych kadrów stanie się rzeczywistością w świecie fotografii cyfrowej i analogowej w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy poznają szczegóły kompozycji, kadrowania i obróbki zdjęć.

