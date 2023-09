Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich: Zachodniopomorskie powinno powołać własną spółkę kolejową

Czy za dwa tygodnie czeka nas kolejowy paraliż i co powinno zmienić się w województwie zachodniopomorskim, by oferta kolejowa równała się z najlepszymi w kraju? Rozwiązanie jest proste. Powołanie do życia zupełnie nowej spółki kolejowej, podobnie jak w wielu innych regionach kraju, będącej pod zarządem urzędu marszałkowskiego.

W siedzibie PiS w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące groźby strajku w spółce Polregio, co oznaczałoby kłopoty dla mieszkańców regionu w dotarciu do pracy czy do szkoły.

- Własny przewoźnik to gwarancja kontroli wydatków. Zlecanie usług Polregio generuje spory koszt za wozokilometr, a co za tym idzie - słabą ofertę kolejową. Przykład? Pociągiem nie wrócimy np. ze Szczecina do Świnoujścia - i odwrotnie - po godz. 20. Gdyby marszałek Geblewicz działał z wyprzedzeniem, kolej w województwie zachodniopomorskim rozwijałaby się tak, jak ma to miejsce w lepiej ocenianych przez podróżnych regionach Polski - dodaje Stawikowski.

Tymczasem w ankiecie Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu - województwo zachodniopomorskie jest na ósmym miejscu w kraju pod kątem oceny oferty kolejowej. W rankingu prowadzi Dolny Śląsk.

- Oferta na najważniejszych trasach: Szczecin - Koszalin czy Szczecin - Świnoujście powinna być co najmniej dwa razy lepsza: pociągi powinny jeździć nie w ośmiu, a co najmniej 16 parach. Do tego województwa mogą realizować połączenia przyśpieszone, tzw. Ekspresy, dzięki którym pomiędzy największymi miastami można przemieszczać się szybciej niż samochodem. Żadne z tych rozwiązań nie jest realizowane - zwraca uwagę Damian Stawikowski i dodaje: - Kolej regionalna to coś więcej niż tylko pociągi. To marka, z którą identyfikują się mieszkańcy, to sposób na promocję regionu, to wreszcie wzmacnianie jego tożsamości. Taką właśnie rolę pełnią Koleje Dolnośląskie. I tak może być również na Pomorzu Zachodnim. Pod jednym warunkiem: trzeba wyjść z letargu i zacząć działać.