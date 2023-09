Czy kierowcy odzyskają pieniądze za unieważnienia uchwały o Strefie Zamieszkania Stare Miasto?

Kasacja od niekorzystnego dla miasta wyroku od wielu miesięcy czeka na rozpoznanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na razie nadano jej sygnaturę. Nie wiadomo, kiedy trafi na wokandę.

- Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu jej rozpoznania - informuje Jarosław Czarnota z NSA.

W sierpniu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miasta Szczecin o wprowadzeniu na starówce Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Unieważnienia domagała się prokuratura i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wyrok nie jest prawomocny, a miasto skierowało kasację do NSA. W międzyczasie zlikwidowało SZSM zastępując ją innymi płatnymi postojami (Strefą Płatnego Parkowania i Płatnym Parkingiem Niestrzeżonym). Przez cały czas opłaty za parkowanie (i kary za brak biletu) są pobierane. Kwota zbliża się już do ok. 10 mln zł. Gdyby niekorzystny wyrok dla miasta się utrzymał, kierowcy mieliby prawo do zwrotu pieniędzy za bilety i opłaty dodatkowe.

Kilka miesięcy temu miasto musiało zwrócić kierowcom ok. 400 tys. zł. za błędy w uchwale dotyczącej Płatnych Parkingów Niestrzeżonych.