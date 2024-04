Czy będą wyłączenia prądu 24.04 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 24.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w zachodniopomorskim.

Gdzie obecnie (24.04 10:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat łobeski Potworów od 9 do 16, 16a, od 17 do 19, Z-951.

24.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat sławieński Sińczyca. od 23.04 godz. 20:19 do 24.04 godz. 10:30 Jarosławiec ulice Bałtycka , Cicha 4, 8, Kempingowa 1, 3, 4, od 6 do 9, od 12 do 16, 18, 20, 24, 26, Letniskowa 5, Łąkowa 2A, 4, 620, 653, 98/10, Pogodna 1, 2, od 4 do 6, 8, 10, 14, Spokojna 1, 3, od 5 do 9, 11, 13, Wrzosowa 1 12.

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat świdwiński Drzeń 2, 3, Mysłowice od 23 do 27, 27A, 28, 161/2, Poradz 1, 3, od 5 do 9, 11, 11A, od 12 do 14, 10/3, 16,22.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białogardzki Dobrowo 20, od 22 do 24, od 37 do 39, 39/11, od 40 do 51, 137/7, 390, dz. 329, Dobrówko 20.

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat drawski Czaplinek , Łazice-9/27.

24.04 od godz. 8:30 do 14:00 Brzezinka 4, Kluczewo ulice 5 Marca 1, 2, od 4 do 6, Białego Orła od 1 do 3, 3A, od 4 do 6, od 8 do 17, od 20 do 28, od 30 do 33, od 35 do 45, 45"B", od 47 do 49, 51, 52, garaż, 82/1, Gminna 1, 1A, od 3 do 10, 12, 13, 15, Górna od 1 do 7, Kluczewo-51, Kościelna od 1 do 3, Polna od 1 do 5, 324/1, Kluczewo-263/2 6, 11, Kluczewo-217/12, Kluczewo-251/2, Kluczewo-280, Kluczewo-287/6, Kluczewo-291/8, Kluczewo-84/3.

24.04 od godz. 9:00 do 12:00

Czarne Małe od 44 do 46, Karsno od 2 do 11, 11A, 12, 14, 15, Zdziersko 1.

24.04 od godz. 8:30 do 14:00 Suliszewo , 359/7.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat szczecinecki Iwin 33, 34, 36, 37, 39, od 43 do 46, Radostowo 1, 69/5, Storkowo od 1 do 5, od 7 do 28, 28B, 28C, 29, 31, 32, 41, Storkowo-38/2, Storkowo-62, Storkowo-65/1.

24.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat policki Przęsocin, ul. Ptasia dz.nr 193/13, 197/10, 197/14.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Przęsocin, ul. Ptasia dz.nr 193/13, 197/10, 197/14.

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gryfiński Moryń ul. Dworcowa nr 13, 13A, 13B, 15C, 18

24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Witniczka od nr 1 do 3A i Mierno1A i 1B

24.04 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Dubois 27.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Czapli 1, 3, dz. 3/138, 3/139.

24.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pyrzycki Warnice nr 101, Warnice działka numer 282/9

24.04 od godz. 8:30 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat policki Pilchowo, ul. Szczecińska 4d do 4g.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Dębostrów, 48a do 50, dz.nr 160/13, 230/2, przepompownia Pd22, wodociągi, ROD Chemik.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

27.04 od godz. 8:00 do 15:00 Pilchowo, ul. Warszewska dz.nr 131/37 do 131/40, Widokowa 32.

29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17.

29.04 od godz. 9:00 do 15:00 Miroszewo, 2 do 4, 9 do 12, 15, 22, 26, dz.nr 207/4, 207/5, 907 do 909, 913 do 918, 924.

30.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin Szczecin, ul. Owsiana 5 do 6c, Sadowa 2, 2b, dz.nr 39/2, Miętowa 1 do 5a, 7, 8a, 11, 15, Lutyków 9b do 9f, 11 do 17 nieparzyste, 36, dz.nr 9/2, Samopomocy Chłopskiej 1, 2, 8 do 20 parzyste, 21 do 27, dz.nr 22/9, 44/2, Szyszkowa 2.

25.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Staffa 26, 28.

26.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gryfiński Moryń ulica Świerkowa 1 i 3

25.04 od godz. 8:00 do 14:30

Przyjezierze ul Moryńska nr 1, 2, 3, 4 oraz od nr. 28 do nr. 33, ul Kolejowa nr 1, 2, 3

25.04 od godz. 8:30 do 11:30 Orzechów od numeru 18 do numeru 29

26.04 od godz. 8:00 do 14:00 Odbiorcy zasilani ze stacji 4195 Chojna Barnkowo, 40502 Chojna Obwodnica, 4545 Czartoryja Hydrofornia, 4026 Czartoryja Ferma Loszek

26.04 od godz. 12:00 do 14:00 Orzechów od numeru 1 do numeru 17

26.04 od godz. 12:00 do 17:00 Moryń ulica Świerkowa 1 i 3

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Chojna ul Narciarska działki 120/13, 120/16, 134/4, 134/6

29.04 od godz. 9:00 do 12:00 Bartkowo, 19d, 21, 23, dz.nr 8/11 stawy.

30.04 od godz. 9:00 do 15:00 Pniewo, ul. Gryfińska 30m, 30o, dz.nr 395/3.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat stargardzki Stargard ulica Brzozowa 86, 88, 88a oraz od numeru 86a do numeru 86h oraz działka 22, 91/5, 91/6

25.04 od godz. 8:00 do 14:00 Strachocin numery 118J,118L,118S, Strachocin działki numer 50/11, 50/15, 443/11, 444

25.04 od godz. 8:30 do 11:30 Trąbki

25.04 od godz. 16:00 do 16:30 Witkowo ul Różana działka 908/17

29.04 od godz. 13:00 do 15:00 Witkowo II ul Kresowian działki numer 928/1, 928/2, 928/3, 928/4,9285, 928/6

30.04 od godz. 8:15 do 14:15 powiat pyrzycki Pyrzyce ul. Podmiejska

26.04 od godz. 12:00 do 14:00 Pyrzyce ul. Lipiańska od bud. 37 w stronę Lipian, ul. Młodych Techników 1, 3, 5 abc, Tęczowa, Akacjowa, Reymonta,

29.04 od godz. 8:30 do 10:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

