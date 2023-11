Co z obiecanymi pieniędzmi na Trasę Północną? Zastępca Prezydenta Szczecina uspokaja

- Zachodnia Obwodnica Szczecina powstaje od dobrych kilku lat. Apelowaliśmy o to, aby budowano do niej dojazdy. Trasa Północna i związana z nią obwodnica Polic będzie jednym z najważniejszych dojazdów. Jadąc od strony północnej do Szczecina, kilometr za tunelem pod Odrą, będzie się zaczynał węzeł Police. I na tym węźle będzie pierwsza możliwość wjazdu do Szczecina - wyjaśniał Lendner.