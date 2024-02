Cennik aquaparku w Szczecinie wciąż zagadką. Sprawdziliśmy ceny w innych parkach wodnych

Na 22 lutego zaproszenie do aquaparku dostali radni z jednej z komisji rady miasta. Nie oznacza to jednak, że tego dnia park wodny zostanie oficjalnie otwarty.

- Mam nadzieję, że to (otwarcie Fabryki Wody-red.) wydarzy się w marcu i będziemy mogli mieszkańcom obiekt udostępnić. Konkretna data nie jest ustalona. Trwa kompletowanie pracowników, odbiory techniczne, ostatnie poprawki. To kwestia najbliższych trzech, czterech tygodni - powiedział w Rozmowach pod Krawatem Radia Szczecin, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Podczas prac nad cennikiem władze Fabryki Wody analizowały ceny na podobnych kąpieliskach, m.in. w Poznaniu, Krakowie, czy Wrocławiu.

Poznań

Poznańskie Termy Maltańskie czynne są codziennie od 9 do 23. Godzina pobytu na kąpielisku kosztuje 42 zł (bilet ulgowy 34 zł). Są też bilety dwugodzinne (55 zł i 47 zł), trzygodzinne (66 zł i 57 zł) oraz całodniowe (89 zł i 77 zł). Bilet rodzinny przysługuje już od trzech osób (2 osoby dorosłe i dziecko) i kosztuje 85 zł /godzina (+ 12 zł za każde następne dziecko). Bilet 2-godzinny to wydatek 111 zł (+18 zł za każde kolejne dziecko), a 3-godziny kosztuje 135 zł (+26 zł za kolejne dziecko). Karnet rodzinny na cały dzień to wydatek 189 zł (+ 32 zł za każe kolejne dziecko). Zakupienie biletu do strefy aquaparku umożliwia też korzystanie ze strefy basenów sportowych. Całodzienny bilet grupowy (powyżej 15 osób) kosztuje 65 zł, a godzinny - 29 zł. Dzieciom do 3. roku życia przysługuje bilet bezpłatny. Przedłużenie pobytu kosztuje 1 zł za każdą kolejną minutę.

Kraków

Park Wodny w Krakowie jest czynny 7 dni w tygodniu od 8-22. Cennik jest bardzo rozbudowany: klienci indywidualni, grupy, karnety i abonamenty, wejściówki na prezent, program senior, program nauczyciel. Ulgi przysługują na szereg kart sportowych, ubezpieczeniowych, czy miejskich.