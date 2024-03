Burmistrz Polic obrażony na sołtysa? Nie przyjechał na zebranie

Zaproszenie przyjęli Krystian Kowalewski i Grzegorz Ufniarz - kandydaci na burmistrza Polic i ich kandydaci z list wyborczych. W Niekłończycy zabrakło urzędującego burmistrza. Okazuje się, że winna jest pani sołtys Niekłończycy.

- Informacja o kandydowaniu do Rady Miejskiej w Policach sołtys Niekłończycy Kariny Mazurkiewicz z list KWW Nasze Police Grzegorza Ufniarza powoduje, że przedstawiciele KW GRYF XXI nie wezmą udział w tego rodzaju spotkaniu. Uważamy za niestosowne zaproszenie do dyskusji-debaty burmistrza Polic, Władysława Diakuna i kandydatów z naszego komitetu do Rady Miejskiej w Policach z pozostałymi kandydatami zaangażowanymi bezpośrednio i wspierającymi swoją kandydatkę - czytamy w oświadczeniu Komitetu Wyborczego GRYF XXI.