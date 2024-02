Brakuje pieniędzy na miejską komunikację w Szczecinie. Czy grozi nam paraliż komunikacyjny?

To powtórka sprzed roku. W 2023 roku oczekiwania miasta i przewoźnika rozminęły się o ponad 17 milionów złotych. PKS Szczecin żądał 51,9 mln zł. I tyle otrzymał, bo udało się znaleźć pieniądze w miejskiej kasie, bez rozpisywania kolejnego przetargu.

Chodzi o przetarg na obsługę kilkunastu linii, m.in. 52 (Tkacka - Wyspa Pucka), linii obsługujących północne osiedla: 58, 59, 63, a także autobusów kursujących do gmin Dobra i Kołbaskowo. W pakiecie są także linie nocne oraz telebus, czyli przewozy na żądanie w Podjuchach i na Gumieńcach. Pierwszy przetarg został unieważniony. PKS wycenił swoje usługi na 64,362 miliona złotych. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przewidział na wykonanie zadania 55,202 mln zł. Obecnie trwa drugi przetarg.

Czy grozi nam paraliż komunikacyjny? Sytuację uspokaja ZDiTM.

- Świadczenie usług na liniach do czasu rozstrzygnięcia przetargu jest realizowane na podstawie zawartej umowy w trybie z wolnej ręki do 29 lutego 2024 roku - informuje przedstawiciel organizatora przewozów.

Kłopotów można byłoby uniknąć, gdyby Szczecin zawierał wieloletnie umowy z przewoźnikami. Długoletnia umowa dla firmy jest dla niej zabezpieczeniem finansowym, dla miasta zaś gwarancją odpowiedniego standardu usług i wyposażenia. Jest to także okazja, by swoje usługi mogły zaoferować również prywatne firmy, co wymusi większą dbałość o pasażerów.

W Polsce nie jest to nowością. W Gdańsku umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023-2044. Kolejny przykład to Kraków, który podpisał - jeszcze w 2019 roku - umowę z lokalnym Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym na świadczenie usług do 2035 roku.