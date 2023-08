Białe flagi na miejskich kąpieliskach w Szczecinie. Można się kąpać!

Jeszcze w niedzielę pisaliśmy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiczna w Szczecinie miała wątpliwości co do jakości wody w Dąbiu, a już w poniedziałek na kąpielisku zawisła biała flaga oznaczająca, że do wody wchodzić można.

Przypomnijmy, że w Dąbiu czerwone flagi zostały wywieszone z powodu wykwitu sinic w wodzie. Respektowania zakazu kąpieli pilnowali ratownicy. Teren kąpieliska ze wszystkimi pozostałymi atrakcjami był dostępny dla mieszkańców - weście na teren był bezpłatny. Ale mimo weekendu i przepięknej pogody, ludzi na kąpielisku było zdecydowanie mniej niż zwykle.

Zakaz wchodzenia do jeziora obowiązywał jednak (na szczęście) zaledwie jeden dzień. Jak się dowiedzieliśmy, Sanepid już w poniedziałek potwierdził dobrą jakość wody. To oznacza, że zakaz kąpieli w Dąbiu zostaje odwołany. Można się już w jeziorze kąpać, z tym, że wstęp na kąpielisko ponownie jest biletowany.