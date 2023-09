Ko(sz)mar lata i uprzykrza nam lataniem końcówkę lata

To tylko te najbardziej spektakularne wpisy i tylko z jednego miasta. Zielonego i otoczonego wodami. A przez to idealnego dla tych małych, podstępnych, natarczywych, wygłodniałych…

„Na działce przy ul. Santockiej atakują całe roje. Komary są niewielkie, ale za to jak ugryzą, to ślad jest wielkości dwudziestogroszówki”.

A z tej kałuży się wynurza...

- W ciągu roku są dwa lęgi komarów, wiosenny i letni - tłumaczy prof. Stanisław Ignatowicz, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, bo to on jest naszym ekspertem. - Ten drugi zależy od liczby opadów. W tym roku koniec lata jest wilgotny, a to oznacza luksusowe warunki dla rozrodu komarów. Wystarczy kałuża, by po 2-3 tygodniach wylęgło się nowe pokolenie tych owadów - dodaje.

Może właśnie dlatego, że przez pierwszą część lata opadów było mało, ko(sz)mary też nie były aż tak intensywnie dokuczliwe. To wszystko jednak się zmieniło. I teraz czas, by do akcji wkroczyły ekipy odkomarzaczy. Takie komarbusters na naszą skalę. Tylko że na przeszkodzie staje pogoda. Przynajmniej w Szczecinie.