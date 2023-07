Będzie kładka nad ruchliwą ulicą Struga. To pomysł mieszkańców

Budowa kładki nad ulicą Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem to realizacja zwycięskiego pomysłu w ramach Szczecińskiego budżetu Obywatelskiego. To miejsce, od którego do najbliższego przejścia dla pieszych jest kilkaset metrów. W pobliżu jest duże centrum handlowe po obu stronach ul. Struga. Dlatego często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdy piesi próbując przejść w poprzek ulicy Struga, którą codziennie przejeżdża tysiące aut.

Zwycięzca przetargu będzie musiał zaprojektować kładkę, a potem ją zbudować.

- Przyszły Wykonawca będzie miał za zadanie opracować kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne uzgodnienie i decyzje decyzji potrzebne do realizacji prac budowlanych - - wyjaśnia Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

Prace budowlane zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym mogą obejmować m.in.: budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga wraz z pochylniami i schodami; budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą; wykonanie oświetlenia; wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni; przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej kolidującej z planowaną inwestycją;

wykonanie zagospodarowania zieleni; przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej; wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.