Autobusy pod specjalnym nadzorem. Od sierpnia przez strefę wokół gazoportu będzie można dojechać do plaży

O poluzowaniu obostrzeń w strefie poinformował w piątek wojewoda Zbigniew Bogucki. Jest zgoda na to, aby przez zamkniętą do tej pory strefę mógł kursować miejski autobus. I jak podał prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz, takie autobusy będą jeździły już od 1 sierpnia. - Mamy kolejne zmiany na Prawobrzeżu związane z dostępem do plaży. Po moim apelu do premiera Jarosława Kaczyńskiego, dojazd komunikacją zbiorową na plażę na Warszowie będzie możliwy. Przejazd mieszkańców i turystów przez strefę ochronną wokół Terminalu LNG będzie nadzorowany - przekazał Janusz Żmurkiewicz. To oznacza, że pasażerowie muszą mieć przy sobie dokument tożsamości i mogą być kontrolowani przez służby.

Autobusy będą kursowały w dniach 1-3 sierpnia z węzła przesiadkowego przy dworcu PKP do plaży na Warszowie co godzinę od 9.00 do 18.00. Równolegle bez zmian będą kursowały autobusy do plaży w Przytorze, tymczasowo utwardzoną drogą za Podziemnym Miastem. Oznacza to też, że w tej chwili w prawobrzeżnej części Świnoujścia będą dwie plaże strzeżone, bo na odcinku w Warszowie również ma być ratownik. Do obu plaż można dojechać tylko komunikacją miejską.

Zmotoryzowani mogą zostawić auta na bezpłatnym parkingu P+R przy dworcu PKP, co uprawnia również do pobrania biletu na bezpłatne przejazdy komunikacją dla pięciu osób.