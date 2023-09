Atak wilka w Międzyzdrojach obnażył problem braku opieki medycznej w kurorcie

Jest zbulwersowana tym, że nie mogła liczyć na żadną pomoc medyczną w Międzyzdrojach.

- Niedopuszczalne jest, by nie otrzymać pomocy i wsparcia od osób, które zajmują się ratowaniem naszego życia. Poradziłam sobie, jednak z trwogą patrzę na osoby starsze, które tak jak ja przyjechały do tego miasta pociągiem. Nie myślę o tworzeniu pełnego skrzydła szpitalnego, ale proszę wznowić pracę nawet małego oddziału SOR. Choćby po to by zdezynfekować i opatrzeć rany jeśli ratownicy medyczni karetek nie są w stanie pomóc poszkodowanej osobie. Przecież Międzyzdroje to miasto turystyczne. W ten weekend było mnóstwo turystów-uważa.