Lewica w Szczecinie o potrzebie wsparcia ludzi wykluczonych

Zdaniem startującej do Rady Miasta Moniki Kulikowskiej z prawobrzeża, polityka miasta powinna być bardziej równościowa i bardziej wspierająca.

- W całej Polsce jest około 40 miejsc do przewijania dorosłych z niepełnosprawnościami - powiedziała kandydatka Lewicy na czwartkowym spotkaniu wyborczym. - Miastem, które mogłoby być dla nas wzorem, które troszczy się o swoich mieszkańców, jest Poznań. Tam takich miejsc jest dwanaście. A w Szczecinie? U nas nie ma takiego miejsca. Nigdzie.

A mogłoby być. Choćby w Urzędzie Miasta. "Komfortki" (tak się je potocznie nazywa), to pomieszczenia, w których jest umywalka, miska ustępowa i leżanka o wymiarach 120 cm na 200 cm.

- To nie są wymogi trudne do przygotowania - zapewnia. - Można takie miejsce przygotować, by każdy mógł korzystać z instytucji pożytku publicznego.