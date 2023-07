Afera melioracyjna. Po katastrofie w sprawie biegłych. Ministerstwo wyjaśnia. Proces nie może się zakończyć

Proces przed Sądem Okręgowym w Szczecinie trwa już ponad 3,5 roku. W tym czasie przeprowadzono już praktycznie wszytkie czynności (do przesłuchania został ostatni świadek). Problem pojawił się w dość pobocznym wątku sprawy. Biegły z zakresu melioracji miał ocenić, czy roboty wykonane przed dwóch oskarżonych są zgodne z zamówieniem. Bez tej opinii nie można zamknąć procesu. Sąd od kilku miesięcy szuka biegłych w całej Polsce. Odmówiło mu już ok. dwudziestu specjalistów. Tłumaczą się małymi stawkami, brakiem czasu, czy brakiem kompetencji.

- Powiem otwarcie, że procesowi grozi przewlekłość. Nie wiem kiedy biegłego uda się znaleźć, kiedy zrobi opinię, i kiedy proces uda się zakończyć- mówił na ostatniej rozprawie sędzia Grzegorz Kasicki.

Stwierdzenie przewlekłości to m.in. groźba wypłaty odszkodowań wszystkim oskarżonym, których jest ponad 20.

Godzina pracy biegłego, którym jest często specjalista z tytułem naukowym, zaczyna się od ok. 23 zł. To tyle, co godzina pracy w ramach najniższego wynagrodzenia.