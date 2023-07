Adwokat ze Szczecina przeszukany w areszcie po widzeniu z klientem. Zabrano mu ukrytą kopertę

W publikacji Super Expressu, w cytacie z komunikatu rzeczniczki prasowej Centralnego Zarządu Służby Więziennej Łucji Darbah-Kopczyńskiej pojawiła się informacja, że podczas kontroli osobistej adwokata doszło do "ujawnienia przedmiotów niedozwolonych, były to grypsy schowane w bieliźnie prawdopodobnie przekazane w trakcie realizowania widzenia ww. osoby z osadzonym na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie".

- Sytuacja w Areszcie Śledczym faktycznie miała miejsce. Uważam, że nastąpiło naruszenie prawa do obrony mojego klienta. Zaprzeczam temu, abym wynosił jakiekolwiek grypsy. Jedyne, co posiadałem, to była koperta z notatkami mojego klienta, która była zamknięta, nieopisana – powiedział w rozmowie z PAP mec. Mikołaj Marecki.