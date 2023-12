18-letnia kursantka jechała "elką" po Szczecinie pod wpływem alkoholu OPRAC.: red.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi: grzywna nie niższa niż 2500 zł. archiwum gs24.pl

W godzinach porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie uniemożliwili dalszą jazdę kursantce nauki jazdy, która była po spożyciu alkoholu. Kontrola pojazdów nauki jazdy to nic nadzwyczajnego, to nie często zdarza się by spotkać kursanta, który stara się zdobyć podstawowe umiejętności za kółkiem na tzw. „podwójnym gazie”.