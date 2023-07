A jednak przyspieszą kontrolę aeratora na Głębokim. Są sygnały, ż urządzenie przestało napowietrzać jezioro

W środę przedstawiciele magistratu zapowiedzieli, że aerator będzie sprawdzony do końca miesiąca.

- Do tej pory sygnały, że urządzenie jest niesprawne do nas nie docierały. W ubiegłym roku przeszedł kompleksową konserwację. Przyjmujemy do wiadomości zgłoszenie. Już został zlecony specjalistyczny przegląd, który ma się odbyć do końca miesiąca. Wyjaśni, czy urządzenie jest sprawne, czy jednak wymaga naprawy - zapowiada Paulina Łątka z magistratu.