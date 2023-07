Czy urządzenie do natleniania wody na jeziorze Głębokie działa? Mieszkańcy się niepokoją

- Jezioro jest bardzo skażone. Jest w nim za dużo siarkowodoru i fosforu, a za mało tlenu - mówił dekadę temu prof. Stanisław Podsiadłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista od aeracji. - Bez tego ostatniego, nie będzie się rozwijało życie. Oczyszczanie jeziora aeratorem to metoda bardzo skuteczna. Nie wprowadza drastycznie szybkich zmian w jeziorze, czego przyroda nie lubi. Pierwszych efektów możemy się spodziewać już latem. Jeśli okoliczni mieszkańcy nie pospuszczają do jeziora swoich szamb, będzie można się kąpać. Ale jeśli spuszczą, nic nie poradzimy. Aerator nie oczyści z tego wody.

Aerator na Jeziorze Głębokie został zainstalowany w 2008 roku. Jego zadanie to m.in. napowietrzanie wody oraz eliminowanie siarkowodoru i fosforu. Kosztował 360 tys. zł. Waży blisko 6 ton, jego wysokość to prawie 8 metrów. Podobne rozwiązanie zastosowano m.in. na jeziorach w Sierakowie, Barlinku, Gawrońcu czy w Szczecinku. Miał pomóc w ratowaniu jeziora zanieczyszczonego m.in. przez ścieki, które trafiły do wody z sąsiednich nieruchomości. Przed laty sanepid co chwilę alarmował o zanieczyszczeniu wody. Potwierdzały to badania naukowców.

Siarkowodór to efekt rozkładających się w jeziorze ścieków. Fosfor pochodzi z proszków do prania i płynów do zmywania naczyń. To tylko potwierdza to, o czym niechętnie mówią urzędnicy. Do Głębokiego spływała zawartość nieszczelnych szamb i ścieki z nielegalnej kanalizacji.

Stąd pomysł na montaż aeratora z wietrznym napędem. Od lat spełnia swoje zadanie. Woda w jeziorze znacznie się poprawiła.

Ostatnio jednak zaczęły pojawiać się sygnały, że urządzenie się psuje.