178 tabletek z oksydonem zatrzymali zachodniopomorscy celnicy. Pomogła funkcjonariuszka Merida

Do kontroli fizycznej wytypowano przesyłkę, uprzednio prześwietloną za pomocą mobilnego skanera. Przesyłka była nadana w firmie w województwie zachodniopomorskim, a trafić miała do odbiorcy w USA. Obraz RTG dał funkcjonariuszom podstawy, aby przeprowadzić szczegółową kontrolę przesyłki. Nadawca przesyłki jako deklarowany towar wpisał „zabawka”. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusze znaleźli w niej zabawkę - samochód terenowy z przyczepą. W przyczepie ukryte było 178 zielono-miętowych tabletek Oksykodonu.

- Jest najmłodszym czteronożnym funkcjonariuszem w naszej izbie - podkreśla Małgorzata Brzoza. - Ma swój charakterek. Kadra trenerska Ośrodka Szkolenia Psów Służbowych KAS w Kamionie na widok teriera sapnęła z bólem "no to będziemy mieli mnóstwo roboty z tym uparciuchem”.

Uczy się szybko, tylko nie zawsze tego co trzeba. Jest inteligentna, ale ma swoje zdanie na każdy temat, w tym na temat tego, czy wykonanie polecenia to jest to, na co akurat ma ochotę. Ukończyła szkolenie otrzymując ocenę doskonałą i nowy przydomek – Merida Waleczna.