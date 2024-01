ZUT wie jak ograniczać smog. Naukowcy wytwarzają pelet o niespotykanych wcześniej właściwościach

Energia z biomasy – czyli ekologiczna, bezpieczna dla środowiska, jak przystało na Uczelnię dla Zielonego Przemysłu powstaje na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii kierowanej przez prof. Adama Koniuszego. W ciągu 5 lat powstało tu kilka nowych laboratoriów wyposażonych w nowoczesną, często unikatową w skali kraju aparaturę.

Najnowszy nabytek naszych badaczy to peleciarka do biomas

Przypominająca miniaturę lokomotywy aparatura wytwarza pelet z trocin, który następnie podawany jest do kotła, gdzie się spala i w ten sposób powstaje ciepło. To właśnie urządzenie do peletowania biomasy jest elementem linii technologicznej naukowców ZUT.

Maszyna umożliwia mechaniczne przetworzenie biomasy w biopaliwo stałe z materiałów o różnej twardości, w tym m.in. z odpadów roślinnych (siano, słoma, łuski słonecznika), roślin energetycznych (wierzba, konopie włókniste, rożnik), odpadów pochodzących z sektora drzewnego (trociny) czy komunalnych (gałęzie, krzewy). Właśnie w ten sposób powstaje pelet o zupełnie nowych, niespotykanych wcześniej właściwościach.