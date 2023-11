Zrewitalizowana kamienica w Szczecinie z tytułem "Fasada Roku 2023" [ZDJĘCIA]

Szczecińska renowacja z „Wyróżnieniem Internautów"

Zwycięzcy plebiscytu to realizacje, które uzyskały najwyższą ocenę w głosowaniu publiczności w swojej kategorii. Każdy z nich otrzyma specjalny tytuł „Fasada Roku 2023 – Wyróżnienie Internatów". W kategorii zarezerwowanej dla zabytkowych budynków po renowacji internauci najwyżej ocenili remont kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie. Projekt przygotowała architekt Justyna Biernat-Łagoda, a urzeczywistniła go firma Perito MCT Maciej Szmigiel.

Idea warta wspierania

Konkurs Fasada Roku już od 2007 roku nagradza budynki, które poprzez swoją architekturę i sposób wykończenia elewacji korzystnie wpływają na otaczający nas krajobraz, podnosząc atrakcyjność otoczenia, w którym wszyscy funkcjonujemy, a co za tym idzie także jakość naszego życia. Co do tego jak ważna jest estetyka i architektura w przestrzeni miejskiej nie mają żadnych wątpliwości ci, którzy są z nią blisko na co dzień. Patronat honorowy nad aktualną edycją wydarzenia sprawują: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).