Żołnierze "Błękitnej" testują nowy laserowy system na poligonie drawskim

Żołnierze, sprzęt oraz pojazdy wyposażeni byli w elementy systemu, dzięki którym kierownictwo ćwiczenia "Tygrys 23" oraz ćwiczący mogli 24 godziny na dobę monitorować realne działanie, analizować i wprowadzać modyfikacje. GAMER to szwedzki system symulacji laserowej (Gunnery and Maneuver Exercise – ćwiczenia manewru i strzelania). Każdy ćwiczący żołnierz, wóz bojowy czy pojazd może być wyposażony w elektryczne czujniki, a rezultaty strzelań czy wybuchów są przesyłane do centrum dowodzenia w czasie rzeczywistym. Ćwiczącym dowódcom i sztabom umożliwia to błyskawiczną analizę działań żołnierzy, ich skuteczność, ponoszone „straty” osobowe oraz sprzętowe.

Jednocześnie może z GAMER-a może korzystać od 30 do nawet 4000 żołnierzy, więc wykorzystanie tak kompleksowego systemu symulacji pola walki znacząco zwiększa realizm szkolenia.

Kompleksowy System Symulacji Pola Walki pozwala na prowadzenie dwustronnych praktycznych zajęć taktycznych, stwarza między innymi takie możliwości jak: