Znowu poprawiają nową aleję Jana Pawła II. Zmiany w organizacji ruchu

Wykonawca od 24 sierpnia wprowadza zmiany w organizacji ruchu. To odcinek al. Jana Pawła II pomiędzy pl. Grunwaldzkim a ulicą Felczaka. Od skrzyżowania z ulicą Niedziałkowskiego do krzyżówki z Wielkopolską zostanie zamknięty pas do jazdy na wprost. Jazda na wprost będzie możliwa tylko lewym pasem. Zamknięty będzie lewy pas wzdłuż alei na odcinku od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy Felczaka, pomiędzy przejściami dla pieszych.