Zmiany w wojsku. Nowy dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

Pułkownik Dariusz Czekaj jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 2001 roku. Do służby, już w stopniu podporucznika trafił do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich na stanowisko dowódcy plutonu, a następnie Szefa Sekcji Operacyjnej w 1 batalionie strzelców podhalańskich w Rzeszowie.

W 2004 roku zostaje skierowany do 21 batalionu dowodzenia, gdzie służył do 2006 roku. Następnie powrócił do 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, gdzie piastował stanowisko dowódcy kompanii. W 2009 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Obrony Narodowej. Następnie służył w Dowództwie 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, gdzie otrzymał awans na stopień majora, oraz w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie, skąd został wyznaczony na Dowódcę 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Pułkownik Dariusz Czekaj służył również w dowództwie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady oraz był zastępcą dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.