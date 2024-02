Złote pączki w Szczecinie poszły jak "świeże bułeczki" [ZDJĘCIA]

W Szczecinie na klientów czekało 15 złotych pączków. 5 w lokalu przy al. Niepodległości i 10 w cukierni przy al. Wojska Polskiego. Klienci wykupili je w ciągu paru minut.

"Złote pączki" wypiekły cukiernie KAISER Patisserie. To pączek 300-gramowy pokryty 24-karatowym złotem, wypełnionego szafranem i włoskim mascarpone.

- To wyrób zdecydowanie warty swojej ceny - mówi Natalia Ossowska z KAISER Patisserie. - Złoty pączek to produkt limitowany. Jego twórcą jest nasz nieoceniony technolog, cukiernik Patryk Szczepański. Uznał, że skoro pączek pokryty jest jadalnym, złotem, to wnętrze też musi być premium. Stąd szafran, wyjątkowa, najdroższa przyprawa na świecie, która bardzo dobrze komponuje się z włoskim mascarpone.