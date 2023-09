Zjednoczona Prawica: Marszałek Grodzki wciąż umyka przed prawem i sprawiedliwością Przemysław Szymańczyk

Oboje kandydaci przypomnieli ,że Grodzki chowa się za immunitetem ponad 900 dni. Facebook

„Apeluję do Donalda Tuska by przestał kompromitować Polskę nie tylko swoja osobą ale Tomaszem Grodzkim”- zaapelował do byłego premiera kandydat Suwerennej Polski do Sejmu Dariusz Matecki. W porannym briefingu w Szczecinie uczestniczyła również radna Agnieszką Kurzawą, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu.