Kandydat na Burmistrza Goleniowa zaprzecza oskarżeniom Anity Jurewicz i wygrywa sprawę w Sądzie Okręgowym

Oświadczenie w sprawie obniżenia emocji wyborczych na swoim profilu facebookowym wystosował do wyborców także Arkadiusz Guziak – niedawny kandydat PIS-u na burmistrza.

- To niedopuszczalne, żebyśmy byli szykanowani i obrażani tylko dlatego, że Krzysztof stał się zagrożeniem dla utrzymania władzy przez PO w Goleniowie - napisał Guziak. Dodatkowo, chcę podkreślić, że od dawna byłem narażony na szykany i ataki ze względu na moje wartości i przekonania. Mimo to, moje wartości są niewzruszone, a moim celem jest służenie mieszkańcom, nie zaś dzielenie ich na podstawie polityki. Poparłem Krzysztofa Sypienia nie dlatego, że zostałem do tego zmuszony czy przekonany czy nawet poproszony, ale dlatego, że wierzę, że będzie on w stanie reprezentować wszystkich mieszkańców bez wykluczeń. Apeluję do Państwa, szczególnie do członków PO w Goleniowie, abyście przestali siać nienawiść i podziały, które nie służą niczemu innemu, jak tylko szkodzą społeczeństwu jako całości. Naszym celem powinno być jednoczenie ludzi wokół wartości ogólnych i dobra społecznego, a nie wzniecanie sporów politycznych w naszej gminie.